Panne bei Beerdigung: Tochter findet falsche Leiche im Sarg!

Dänemark - Sie wollten Abschied von einem geliebten Menschen nehmen, doch die Trauerfeier endete für eine Familie aus Dänemark in einem Schock: Im Sarg lag ein völlig Fremder!

Man habe die Leiche von Hans Grandt mit der eines anderen Mannes verwechselt, der am selben Tag beerdigt werden sollte, bestätigte die Klinik später und entschuldigte sich bei der Familie für den "menschlichen Fehler".

Der Mann, der in dem Sarg lag, habe kürzere Haare gehabt als ihr Vater, außerdem habe ihm ein Finger gefehlt, wie sie wenig später bemerkte.

Zu der Verwechslung kam es bereits im Krankenhaus vor dem Transport der Leiche. (Symbolbild) © 123RF/helloitsme

Auch die zuständige Pastorin sprach nach der verpfuschten Beerdigung von einem Albtraum: Die Trauergäste seien verständlicherweise sehr betroffen gewesen und hätten sich von diesem Schock alle erst mal erholen müssen.

Für Heidi Grandt besonders bitter: Ihr Vater, der zu Lebzeiten nie religiös gewesen sei, wurde zwischenzeitlich bereits an einem anderen Ort kirchlich beigesetzt.



Nachdem der Bestatter Grandts richtigen Leichnam noch am selben Tag abholen konnte, hielt die Familie eine zweite Trauerfeier ab und konnte so am Ende doch noch gebührend Abschied nehmen.