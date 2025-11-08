 1.606

Parfüm-Lagerhaus geht in Flammen auf: Sechs Tote

Bei einem Brand in einem Lagerhaus für Parfüm in Dilovasi im Nordwesten der Türkei sind nach Behördenangaben sechs Menschen getötet worden.

Flammen schlugen aus dem Gebäude, die Fassade löste sich.
© Screenshot/X/@EYLDRM41

Fünf weitere Menschen seien verletzt worden, einer von ihnen schwebe aufgrund seiner Verbrennungen in Lebensgefahr und werde im Krankenhaus behandelt, teilte der Gouverneur der Provinz Kocaeli, Ilhami Aktas, dem türkischen Sender TRT Haber am Samstag mit.

Der Brand war laut Aktas gegen 9 Uhr (Ortszeit, 7 Uhr) in dem Lagerhaus ausgebrochen. Die Lage sei mittlerweile von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht worden.

Ein Augenzeuge berichtete im türkischen Fernsehsender NTV von einer Explosion.

Zwei Stockwerke des Lagerhauses wurden bei dem Brand zerstört, wie Aufnahmen von NTV zeigten.

Ursache des Brandes in der Türkei ist noch unklar

Vom Gebäude ist nicht mehr viel übrig, die Flammen zerstörten es komplett.
© Screenshot/X/@erdemarcanchp

Die Ursache des Brandes war zunächst unklar. Ermittlungen seien eingeleitet worden, erklärte Aktas.

Die Industriestadt Dilovasi liegt etwa 70 Kilometer östlich der türkischen Metropole Istanbul.

Titelfoto: Screenshot/X/@EYLDRM41

