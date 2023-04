Pelzige Überraschung: Mann bekommt auf einmal Besuch von einem Raubtier!

Asheville - Der Amerikaner David Oppenheimer wollte am Ende eines langen Tages noch eine kleine Runde unter dem überdachten Fahrzeugstellplatz auf seinem Grundstück in Asheville im Bundesstaat North Carolina (USA) entspannen. Dann bekam der Herr jedoch pelzigen Besuch und blickte plötzlich in die mindestens genauso verdutzten Augen eines waschechten Bären!