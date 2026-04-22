Pimmel am Himmel: Was ist denn hier los?

Finnland - Das ist ein dickes Ding! Reserveoffiziere der finnischen Luftwaffe sorgten bei Trainingsflügen in der vergangenen Woche für einen Skandal. Die Pilotenanwärter machten sich einen Spaß in der Luft und flogen penisähnliche Routen.

Die angehenden Piloten sollten Kurvenflüge üben. Das scheint auf den ersten Blick gelungen zu sein. © Montage: Screenshots/Flightradar24

Beim Trackingdienst "Flightradar" ließen sich die Manöver der Kadetten wunderbar nachverfolgen, machten in den sozialen Medien schnell die Runde.

Finnlands Boulevardblatt Iltalehti berichtete als Erstes über den geschmacklosen Fluglehrgang vom 13. April.

Demnach seien mindestens zwei Schulflugzeuge des Typs Grob G 115 von ihrer Flugroute abgewichen. Flugdaten zeigen, dass die Maschinen gegen 7.30 Uhr in Tikkakoski in Mittelfinnland gestartet waren.

Die Luftwaffe habe die Ereignisse bestätigt, schrieb in einer E-Mail von einem "bedauerlichen Vorfall". Eine Untersuchung sei eingeleitet worden, den Kadetten drohen Sanktionen.