In Anwesenheit von anderen: Kindergärtner missbraucht kleine Jungen

Bristol - Schandtat in England : Ein Kindergärtner vergewaltigte mehrere Jungen. Vor Gericht wurden die abscheulichen Taten als "Albtraum für jeden Elternteil" bezeichnet.

Nathan Bennett (30) wurde nach dem sexuellen Missbrauchs mehrerer Kinder zu 30 Jahren Haft verurteilt. © Bildmontage: Avon and Somerset Police

Nathan Bennett (30) wurde vergangenen Monat zu 30 Jahren Haft verurteilt - mehrere Missbrauchsfälle, unter anderem zweifache Vergewaltigung an fünf Jungen, führten die Richter zu dem Ergebnis.

Wie BBC berichtet fanden die schlimmen Vorfälle in einem Kindergarten namens "Partou King Street Nursery" in Bristol statt. Die Opfer waren zwei und drei Jahre alt.

Richter William Hart bezeichnete den Täter als einen "unverbesserlichen und gefährlichen Pädophilen". Er habe "gelauert und war bereit" den Kleinen diese Dinge anzutun. Im Juli 2024 habe er angefangen in dem Kindergarten im Südwesten Englands zu arbeiten. Bereits im Februar 2025 wurden erste Bedenken geäußert, da Bennett eine bestimmte Gruppe von Kindern bevorzugte.

Als man dann die Überwachungsaufnahmen checkte, wurde der 30-Jährige suspendiert. Es war deutlich zu sehen, dass der damalige Kindergärtner einem Jungen in die Hose griff.

Obwohl die Polizei sofort eingeschaltet wurde, dauerten die strafrechtlichen Ermittlungen bis zur endgültigen Anklage sechs Monate.