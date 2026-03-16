In Anwesenheit von anderen: Kindergärtner missbraucht kleine Jungen
Bristol - Schandtat in England: Ein Kindergärtner vergewaltigte mehrere Jungen. Vor Gericht wurden die abscheulichen Taten als "Albtraum für jeden Elternteil" bezeichnet.
Nathan Bennett (30) wurde vergangenen Monat zu 30 Jahren Haft verurteilt - mehrere Missbrauchsfälle, unter anderem zweifache Vergewaltigung an fünf Jungen, führten die Richter zu dem Ergebnis.
Wie BBC berichtet fanden die schlimmen Vorfälle in einem Kindergarten namens "Partou King Street Nursery" in Bristol statt. Die Opfer waren zwei und drei Jahre alt.
Richter William Hart bezeichnete den Täter als einen "unverbesserlichen und gefährlichen Pädophilen". Er habe "gelauert und war bereit" den Kleinen diese Dinge anzutun. Im Juli 2024 habe er angefangen in dem Kindergarten im Südwesten Englands zu arbeiten. Bereits im Februar 2025 wurden erste Bedenken geäußert, da Bennett eine bestimmte Gruppe von Kindern bevorzugte.
Als man dann die Überwachungsaufnahmen checkte, wurde der 30-Jährige suspendiert. Es war deutlich zu sehen, dass der damalige Kindergärtner einem Jungen in die Hose griff.
Obwohl die Polizei sofort eingeschaltet wurde, dauerten die strafrechtlichen Ermittlungen bis zur endgültigen Anklage sechs Monate.
Eltern sagten über das Widerfahrene aus
Im Dezember vergangenen Jahres schloss die Kindertagesstätte ihre Türen. Einige Elternteile der Opfer sagten bei der Urteilsverkündung vor Gericht es.
So habe Bennett das Vertrauen von einem der Kinder "manipuliert und letztendlich zerstört". Der Vater von einem anderen Kind habe sich "innerlich tot" gefühlt, seine Mutter weinte und schrie. Die folgenschwere Zeit habe zu einem Verlust der Arbeitsplätze geführt - die dringend benötigte Therapie können sie sich nicht leisten.
Ein weiteres Opfer wurde von seinen Eltern als Sonnenschein beschrieben. Bennett nahmen sie anfangs zwar etwas ungeschickt, aber dennoch sehr väterlich war. Die Manipulationen des 30-Jährigen haben ihren Sohn allerdings "besessen" von ihm gemacht, wodurch der Kleine eine andere Persönlichkeit bekam.
Detective Inspector Lucy Forde von der Polizei Avon und Somerset beschrieb das ausgewertete Überwachungsmaterial als "absolut widerlich": "Er begeht mitten in der Kindertagesstätte und in Anwesenheit anderer Kinder eine Straftat gegen Kinder."
Titelfoto: Bildmontage: Avon and Somerset Police