Hochschwangere Frau überfällt zwei Banken mit Waffe in der Hand

Lublin (Polen) - Mit einem Messer bewaffnet hat eine hochschwangere Frau in Polen innerhalb von zwei Wochen zwei Banken in überfallen.

Weil sie Geld brauchte, überfiel eine 36-jährige Frau, die im achten Monat schwanger ist, zwei Banken. Sie wurde festgenommen. (Symbolbild) © 123rf.com/zhuravlevab

Schwarz gekleidet und maskiert soll die Frau zunächst am 25. Oktober eine Bank in Kurów, Woiwodschaft Lublin, überfallen haben. Mit einem Messer in der Hand betrat sie das Gebäude und bedrohte die Angestellten damit.

Es sei auch zu Handgreiflichkeiten zwischen ihr und einer Mitarbeiterin an der Kasse gekommen, berichtet das polnische Nachrichtenportal Interia.

Zu einem weiteren und ganz ähnlichen Raubüberfall auf eine Bank kam es dann wieder am 10. November in Puławy, rund 15 Kilometer vom ersten Tatort entfernt.

Wiederum betrat eine maskierte Frau mit einem Messer das Geldhaus und forderte die Kassiererin mit vulgären Worten auf, ihr schnell das Geld zu geben. Die Beute stopfte die Diebin in eine Plastiktüte und machte sich damit aus dem Staub. Nur einen Tag später kam die Polizei der Kriminellen auf die Spur. Beamte schnappten die Verdächtige am vergangenen Samstagmorgen in Puławy.

Wie sich herausstellte, ist die Frau, die als 36-jährige Anna A. identifiziert wurde, im achten Monat schwanger.