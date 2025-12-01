Hubschrauber-Absturz in Polen: Bekannte Unternehmer sterben

Rzeszów (Polen) - Tragisch! Bei einem Hubschrauberabsturz nahe der polnischen Stadt Rzeszów sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Es handelt sich um zwei bekannte Unternehmer-Brüder aus der Region.

Nach dem Unglück haben Einsatzkräfte die Absturzstelle weiträumig abgesperrt. © X/Podkarpacka Policja

Am Samstagmittag brachen Mariusz (41) und Krzysztof S. (44) mit ihrem Privathubschrauber vom Typ Robinson R44 auf. Die beiden Brüder wollten offenbar eine Runde über das Dynów-Gebirge im Karpatenvorland drehen. Doch die beiden Unternehmer sollten nicht mehr zurückkehren. Sie stürzten über unwegsamem Gelände ab.

Um 15.50 Uhr wurde das Unglück den Einsatzkräften gemeldet, berichtet die Zeitung Fakt.

Rettungsteams auf Quads machten sich demnach auf den Weg, doch die beiden Brüder konnten nur noch tot aus dem Wrack geborgen werden.

Nach Informationen der Zeitung "Super Express" führten sie ein erfolgreiches Unternehmen für Kunststoffverpackungen, waren europaweit aktiv, wurden vielfach ausgezeichnet.

Nun müssen Angehörige und Mitarbeiter Abschied nehmen.