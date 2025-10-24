Spektakulärer Fang: Angler ziehen Monsterfisch aus dem Wasser

Polen - Neuer Weltrekord! Zwei Angler haben den größten jemals gefangenen Wels aus dem Wasser gezogen.

Den beiden Anglern Krzysztof Pyra (30) und Adrian Gontarz (20) gelang es, den gewaltigen Wels zu fangen. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Polska Akademia Wędkarska

Die Polnische Angelakademie verkündete kürzlich auf Facebook den beeindruckenden Fang.

Den beiden Anglern Krzysztof Pyra (30) und Adrian Gontarz (20) gelang am 19. Oktober beim renommierten "Mikado-Cup" im schlesischen Rybnik-Stausee, einen Wels von beeindruckenden 2,92 Metern zu fangen.

Ein Erfolg, der nicht nur die beiden Angler begeisterte, sondern auch die Angel-Community in Staunen versetzte.

Nachdem das Monsterexemplar vermessen wurde, entschieden sich Pyra und Gontarz dazu, den Fisch behutsam wieder ins Wasser zurückzusetzen.