Tierisch verrückt: Ungewöhnlicher "Passagier" sorgt für Aufsehen
Polen - Wer regelmäßig mit der Bahn unterwegs ist, hat sicher schon so manche kuriose Situation erlebt. Doch was ein Reisender in einem Zug in Polen filmte, sorgte selbst bei hartgesottenen Zugfahrern für Aufsehen.
Gefilmt und auf Facebook veröffentlicht wurde die bizarre Situation von Mariusz Krystian, einem Abgeordneten der konservativen PiS-Partei.
Der Politiker war am Dienstag im Schnellzug Richtung Warschau unterwegs, wie "Wadowice24" berichtet.
Er staunte nicht schlecht, als ihm auf dem Gang des Zuges plötzlich ein Schaf entgegenkam.
Zu allem Überfluss war der wollige Passagier auch noch bekleidet – mit einer Windel.
"Ich bin gerade in einem Zug nach Warschau und frage mich, ob das noch ein Personenzug ist oder ein Viehwagon", so Krystian.
Für das Schaf war die Situation wohl alles andere als lustig
So amüsant die Szene auf den ersten Blick wirkt, für das Tier bedeutete die Zugfahrt offenbar großen Stress. Wie Krystian erklärte, habe er im Nachhinein mit einem Experten für Nutztiere gesprochen.
Dieser habe bestätigt, dass eine Fahrt in einem Hochgeschwindigkeitszug für Tiere äußerst belastend sein kann – selbst dann, wenn sie äußerlich ruhig erscheinen.
Rechtlich gesehen hat der Besitzer des Schafes wohl nichts falsch gemacht. Laut Streckenbetreiber PKP Intercity ist die Mitnahme von Tieren erlaubt, solange sie ein gültiges Ticket besitzen.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Facebook/