Tierisch verrückt: Ungewöhnlicher "Passagier" sorgt für Aufsehen

Polen - Wer regelmäßig mit der Bahn unterwegs ist, hat sicher schon so manche kuriose Situation erlebt. Doch was ein Reisender in einem Zug in Polen filmte, sorgte selbst bei hartgesottenen Zugfahrern für Aufsehen.

Während der Fahrt nach Warschau spazierte plötzlich ein Schaf über den Gang. © Montage: Screenshot/Facebook/

Gefilmt und auf Facebook veröffentlicht wurde die bizarre Situation von Mariusz Krystian, einem Abgeordneten der konservativen PiS-Partei.



Der Politiker war am Dienstag im Schnellzug Richtung Warschau unterwegs, wie "Wadowice24" berichtet.

Er staunte nicht schlecht, als ihm auf dem Gang des Zuges plötzlich ein Schaf entgegenkam.

Zu allem Überfluss war der wollige Passagier auch noch bekleidet – mit einer Windel.

"Ich bin gerade in einem Zug nach Warschau und frage mich, ob das noch ein Personenzug ist oder ein Viehwagon", so Krystian.