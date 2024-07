Polizei hebt Spielzeug-Mafia aus: Lego-Ring klaute Bausteine in großem Stil

Oregon (USA) - Eine Diebesbande stieg im US-Bundesstaat Oregon in Geschäfte ein und klaute Lego in großem Stil. Gespielt wurde mit den bunten Steinen aber nicht.

Die Polizei stieß auf geklautes Lego im Wert eines sechsstelligen Dollarbetrags. © Screenshot/Instagram/spdoregon

Wie die Polizei von Springfield am Mittwoch bei Instagram verkündete, sei am 3. Juli eine Spezialeinheit im Geschäft "Brick Builders" in der Universitätsstadt Eugene vorstellig geworden.

Nach dreimonatiger Ermittlung hatten die Beamten genug Beweise gesammelt, um der Spielzeug-Mafia das Handwerk zu legen.

Dem Eigentümer des Ladens wird nämlich vorgeworfen, wissentlich zuvor gestohlene Lego-Sätze zu einem Spottpreis angekauft zu haben, um sie danach gewinnbringend wieder zu verkaufen.

Die "Lieferanten", also die verdächtigen Lego-Diebe, sollen laut Polizei mit den Einbrüchen ihre Drogensucht finanziert haben.