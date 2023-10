Polizist auf der schiefen Bahn: Räumte dieser Ex-Cop Tresore und Kassen leer?

Als noch aktiver Polizist soll Hemingway zahlreiche Straftaten begangen haben. (Symbolbild) © 123rf/thebigland

In seinem Haftbefehl wird Patrick Hemingway als "Serieneinbrecher" bezeichnet. Angeklagt wurde der Ex-Cop aber wegen Computerkriminalität und Falschaussage.

Wie WFSB Channel 3 berichtete, arbeiten seine früheren Kollegen nun daran, Licht ins Dunkel der kriminellen Akte des 37-Jährigen zu bringen.

Ein Detektiv sei der Annahme, dass Hemingway für mindestens 30 Einbrüche in drei US-Bundesstaaten verantwortlich ist. Dem Haftbefehl zufolge hatte es der ehemalige Polizist auf Tresore und Registrierkassen in Restaurants abgesehen.

Überwachungsvideos und Handydaten würden trotz der noch laufenden Ermittlungen beweisen und zeigen, dass Hemingway die Taten begangen habe. So sei zum Beispiel ein Jeep, der auf seine Frau zugelassen ist, an mehreren Einbruchsorten aufgetaucht.