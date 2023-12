18 Euro die Stunde: In dieser Stadt könnte Parken bald richtig teuer werden!

Paris - Kampfansage an große Geländewagen. Touristen sollen bald 18 Euro pro Stunde fürs Parken mit einem SUV zahlen. Aber vorher sollen noch die Bürger befragt werden.

Hohe Preise für Paris-Touristen mit dicken Karren. Kommt das wirklich? © Michael Evers/dpa

Paris plant eine Verdreifachung der Parkgebühren für SUV auf 18 Euro pro Stunde. So die Idee der Stadtverwaltung. Allerdings wird es darüber eine Abstimmung geben.

Seit zehn Jahren sei die private Pkw-Nutzung in Paris aufgrund der städtischen Verkehrspolitik rückläufig, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Doch es gibt immer mehr große Geländewagen in der Stadt. Diese sorgten für Umweltverschmutzung sowie Probleme bei der Sicherheit und der gerechten Aufteilung des öffentlichen Raums.

Der Plan: Mit dem Sondertarif für große Autos von 18 Euro pro Stunde im Zentrum und zwölf Euro in den Außenbezirken sollen die von ihnen verursachten Belästigungen begrenzt werden.

Die Stadt will damit eine Knallhart-Ansage an die Autobauer senden. "Diese Abstimmung soll eine Botschaft an die Automobilhersteller sein. Ihr Profitstreben, das darin besteht, absichtlich immer größere, verbrauchsstärkere und teurere Fahrzeuge zu verkaufen, gefährdet den ökologischen Wandel."

Am 4. Februar 2024 wird abgestimmt!