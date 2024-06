Mit der Kettensäge zerstört: Haben diese Männer ein Filmdenkmal auf dem Gewissen?

Newcastle (England) - Im September des vergangenen Jahres wurde einer der berühmtesten Bäume der Filmgeschichte gefällt - aus blinder Zerstörungswut. Die beiden mutmaßlichen Täter müssen sich nun in Großbritannien vor Gericht verantworten.

Das Entsetzen war groß, nachdem das Wahrzeichen der Region gefällt wurde. © Owen Humphreys/PA Wire/dpa

Wie die Deutsche Presseagentur berichtete, soll der Prozess am 3. Dezember beginnen. Ein Gericht in Newcastle im Nordosten Englands setzte zehn Verhandlungstage an.

Bis dahin bleiben die Angeklagten Daniel Graham (38) und Adam Carruthers (31) auf freiem Fuß. Sie sollen den sogenannten "Robin-Hood-Baum" mit einer Kettensäge abgeholzt haben. Nun wird ihnen schwere Sachbeschädigung im Wert von mehr als 620.000 Pfund (rund 735.000 Euro) vorgeworfen.

Carruthers habe bei der ersten Verhandlung an diesem Mittwoch auf "nicht schuldig" plädiert. Sein Kompagnon sei derweil nicht im Gerichtssaal erschienen. Das Motiv der beiden Männer ist noch völlig unklar.

Berühmtheit erlangte der riesige Berg-Ahorn durch den Hollywood-Film "Robin Hood: König der Diebe" in dem die Hollywood-Stars Kevin Costner (69) und Morgan Freeman (87) die Hauptrollen spielten.