Rätsel um Influencerin: Bewusstlos und mit Organschäden aufgefunden

Seoul (Südkorea) - Mysteriöser Fall in Südkorea : Eine britische Content Creatorin (29) wird bewusstlos und mit Organschäden aufgefunden - jetzt kämpft sie ums Überleben!

Wie ihre Schwester Kat berichtet, soll Ashleys Blutzuckerspiegel durch die Dehydrierung so stark gesunken sein, dass ihre Lippen kaum sichtbar waren und sie verwirrt wirkte.

Sofort wurde die 29-Jährige ins Krankenhaus gebracht, wo sie seitdem auf der Intensivstation liegt. Die Influencerin leidet an schwerer Dehydrierung und multiplem Organversagen.

Wie Daily Mail berichtet, wurde Ashley Surcombe, die seit fünf Jahren in Südkorea lebt, am Montag von der Polizei bewusstlos mit einem blauen Auge auf dem Badezimmerboden ihrer Wohnung gefunden.

Zu allem Überfluss ist Ashleys Krankenversicherung abgelaufen. Jetzt muss ihre Familie nicht nur mit der emotionalen Belastung, sondern auch mit den enormen Krankenhausrechnungen kämpfen.

Ein Aufenthalt auf der Intensivstation kostet demnach rund 1500 Pfund (rund 1800 Euro) pro Tag. Hinzu kommen teure Untersuchungen wie Röntgenaufnahmen und Bluttests, die sich je auf etwa 1000 Pfund (rund 1199 Euro) belaufen.

In ihrer Not hat die Familie eine GoFundMe-Spendenseite ins Leben gerufen, um finanzielle Unterstützung zu erhalten. Ashleys Eltern ziehen bereits in Erwägung, ihr Haus zu verkaufen, um die gewaltigen Arztrechnungen begleichen zu können.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, doch bisher gibt es keine Anzeichen für ein Gewaltverbrechen.