Reality-Star droht lange Haft: Trieb es Tony mit seinen Hunden?

Ohio (USA) - Vor zehn Jahren machte sich Tony McCollister (43) auf, um im Fernsehen für Swinger-Paare eine Lanze zu brechen. Inzwischen sitzt der einstige Reality-Star im Knast. Die Vorwürfe wiegen schwer.

Tony McCollister (43) ging nach seiner kurzen TV-Karriere ganz normalen Jobs nach, geriet dann aber offensichtlich auf die schiefe Bahn. © Montage: 123RF/danielt1994, Warren County Jail

Die Staatsanwaltschaft beschuldigt den 43-Jährigen, Inhalte zu Kindesmissbrauch auf sein Google-Konto hochgeladen zu haben.

People berichtet zudem, dass sich McCollister an zwei seiner eigenen Hunde vergangen haben soll.

Laut zuständigen Behörden habe der US-Amerikaner beide Straftaten am 23. November dieses Jahres begangen. McCollister wurde Anfang der Woche im Bezirk Warren County (Ohio) verhaftet. Wie die Ermittler dem früheren Reality-Star mit den mutmaßlich abscheulichen Vorlieben auf die Schliche gekommen sind, ist nicht bekannt.

Zuletzt soll der 43-Jährige in einem Haus rund eine halbe Autostunde von der Metropole Cincinnati entfernt gelebt haben. Wie aus Gerichtsakten hervorgeht, wird auch die Eigentümerin des Hauses beschuldigt, sich an mindestens einem Tier vergangen zu haben.