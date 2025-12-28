Reality-Star droht lange Haft: Trieb es Tony mit seinen Hunden?
Ohio (USA) - Vor zehn Jahren machte sich Tony McCollister (43) auf, um im Fernsehen für Swinger-Paare eine Lanze zu brechen. Inzwischen sitzt der einstige Reality-Star im Knast. Die Vorwürfe wiegen schwer.
Die Staatsanwaltschaft beschuldigt den 43-Jährigen, Inhalte zu Kindesmissbrauch auf sein Google-Konto hochgeladen zu haben.
People berichtet zudem, dass sich McCollister an zwei seiner eigenen Hunde vergangen haben soll.
Laut zuständigen Behörden habe der US-Amerikaner beide Straftaten am 23. November dieses Jahres begangen. McCollister wurde Anfang der Woche im Bezirk Warren County (Ohio) verhaftet. Wie die Ermittler dem früheren Reality-Star mit den mutmaßlich abscheulichen Vorlieben auf die Schliche gekommen sind, ist nicht bekannt.
Zuletzt soll der 43-Jährige in einem Haus rund eine halbe Autostunde von der Metropole Cincinnati entfernt gelebt haben. Wie aus Gerichtsakten hervorgeht, wird auch die Eigentümerin des Hauses beschuldigt, sich an mindestens einem Tier vergangen zu haben.
Tony McCollister war Teil der Reality-Show "Neighbors With Benefits"
Nach Bekanntwerden der schlimmen Vorwürfe rückte die längst abgesetzte US-TV-Show "Neighbors With Benefits" (Nachbarn mit gewissen Vorzügen) wieder ins Rampenlicht.
McCollister war 2015 Teil des umstrittenen Formats, das verheiratete Paare begleitete, die auf den ersten Blick ein langweiliges Leben führten, es aber eigentlich wilder trieben als vermutet.
Die Paare outeten sich nämlich allesamt als Swinger, die nicht nur im ehelichen Bett, sondern auch abseits dessen mit wechselnden Partnern verkehrten. Das TV-Publikum fand diesen Beziehungsansatz nicht so prickelnd. Nach nur zwei Folgen wurde die Show abgesetzt.
McCollister arbeitete nach seiner kurzen Show-Karriere laut seinem LinkedIn-Profil als Projektmanager und Kundenbetreuer. Am 30. Dezember muss er wieder vor Gericht erscheinen. Ihm drohen bis zu acht Jahre Haft.
