Reptilien-WG und Balkon-Krokodil: Bewohnerin drohen zehn Jahre Knast

Hongkong - Die Behörden in Hongkong haben eine Frau festgenommen, die in ihrer Wohnung offenbar ein Krokodil hielt.

Dieses Salzwasserkrokodil lebte auf dem Balkon der Frau. © -/Behörde für Landwirtschaft, Fischerei und Naturschutz/dpa

Wie die Regierung mitteilte, wurde das Reptil am Mittwoch auf dem Balkon der 35-Jährigen entdeckt. Die Polizei rief daraufhin die Hongkonger Gesellschaft zum Schutz vor Tierquälerei (SPCA) zu Hilfe, wie die Organisation der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage mitteilte.

Als die Experten den Angaben zufolge eintrafen, versteckte sich das verletzte Krokodil unter verschiedenen Gegenständen, wurde aber schließlich mit einer Seilschlinge und einem Netz eingefangen. Das Reptil kam demnach vorübergehend in die Obhut der Organisation.

Einige Stunden später rückten Polizisten und Beamte der Behörde für Landwirtschaft, Fischerei und Naturschutz am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) an, um die Wohnung der Frau zu durchsuchen.

Vor Ort stießen die Beamten laut Regierungsmitteilung auf weitere 63 Reptilien und Amphibien. Knapp die Hälfte davon seien gefährdete Tierarten gewesen, darunter bestimmte Eidechsen, Schildkröten und Schlangen wie eine Königsboa oder ein Tigerpython, hieß es.