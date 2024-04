Restaurant-Besitzer fährt sechs Stunden lang, um fremder Frau ihren letzten Wunsch zu erfüllen

Kill Devil Hills (USA) - Wenige Stunden vor ihrem Tod hegt eine schwer kranke Frau einen letzten Wunsch, der unerfüllbar scheint. Doch ihre beste Freundin gibt nicht so schnell auf.

Restaurantbesitzer Kevin Cherry fuhr höchstpersönlich zur sterbenskranken Frau, um ihr das Lieblingsessen vorbeizubringen. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Mary Elton Simmons

Mehrere Jahre lang kämpfte Heather Bowers vergeblich gegen Krebs. "Von Anfang an war es Stadium 4", erklärt ihre beste Freundin Mary Elton Simmons gegenüber GOOD. "Was sie in dreieinhalb Jahren durchgemacht hat, hätte den stärksten Mann zu Fall gebracht."

Obwohl die Chemotherapie anschlug, ging es der zweifachen Mutter immer schlechter - die Behandlung hatte auch ihre anderen Zellen zerstört.

Als klar war, dass Heather nur noch wenig Lebenszeit verblieb, scharte sie ihre Liebsten um sich und hegte einen letzten Wunsch. Sie wollte noch einmal in bestimmtes Gericht von ihrem liebsten Urlaubsort zu sich nehmen. Das Problem: Das Restaurant, in dem der besondere Schweinefleischteller serviert wurde, befand sich in einem anderen US-Bundesstaat.

Heather, die sich in keiner guten Verfassung befand und die ihre letzten Stunden natürlich im Kreis ihrer Familie und Freund verbringen wollte, sah keine Möglichkeit, an den Leckerbissen aus dem Lokal "Mama Kwans" zu kommen. Doch sie hatte nicht mit dem Einsatz ihrer besten Freundin gerechnet.