Aliens, Explosion oder Portal? Mysteriöser schwarzer Ring schwebt über Moskau

Moskau - Unheimliche Erscheinung am Himmel über Moskau. Ein schwarzer Ring über der russischen Hauptstadt sorgte vor wenigen Tagen für Beklemmung. Viele, die das mysteriöse Objekt gesehen haben, halten den Ring für ein Portal, ein Ufo oder eine neue Kreml-Waffe. Die Behörden schweigen.

Bewohner Moskaus berichten von einem lauten Knall, dann schwebte der merkwürdige Ring gen Himmel. © Montage: Twitter/Maks_NAFO_FELLA Twitter/AlexandruC4

Plötzlich war es da. Vor wenigen Tagen filmten erstaunte Anwohner eine mysteriöse Himmelserscheinung über Moskau. Ein schwarzer Ring - möglicherweise aus Rauch - schwebte plötzlich über der Stadt.

Niemand wusste so recht, was es war - Die Behörden schweigen. Wie die britische Zeitung Daily Express berichtet, sollen Anwohner einen lauten Knall geschildert haben, dann stieg der große Ring gemächlich in die Luft.

Auch Anton Gerashchenko (44), hochrangiger Berater der ukrainischen Regierung und erklärter Feind der Kreml-Propaganda, teilte am Montag ein Video der mysteriösen Erscheinung. "Einwohner Moskaus veröffentlichen Videos von einem schwarzen Kreis am Himmel der Stadt. Was denken Sie, ist hier passiert?", schrieb er dazu.

Das Video blieb nicht lange unbemerkt - Wilde Spekulationen machten schnell die Runde.