Angler schläft auf Packeis ein: Atom-Eisbrecher überfährt ihn fast

Murmansk (Russland) - Das ging nochmal gut aus. In der Arktis wurde ein Angler fast von einem Atom-Eisbrecher überfahren. Der Mann schlief zuvor in seinem Zelt ein.

Der riesige Eisbrecher fährt direkt auf das Zelt zu. © Telegram/Двач

Für drei Freunde aus Russland hätte ein feuchtfröhlicher Angelausflug im Packeis fast mit einer Tragödie geendet.

Mit kindlicher Freude beobachteten die Freunde des schlafenden Anglers, wie der riesige Eisbrecher "Arktika" direkt auf das Zelt ihres Kumpels zusteuert.

Während sich das Schiff schnell nähert, werden die beiden nicht müde, aus ihren beheizten Kabinen heraus, die Situation zu kommentieren. "Da ist das verf*** Schiff und der Glatzkopf schläft in seinem Zelt", hört man sie scherzen. Dann fangen beide an, herzlich zu lachen. Auf die Idee, ihren Freund zu wecken, kommen sie nicht.

Derweil kommt das riesige Schiff unaufhaltsam näher, bis es in einem Abstand von wenigen Metern an den Männern vorbeifährt. Der Schiffsführer passte offenbar noch rechtzeitig seinen Kurs an. Alles ging gut aus.

Der "Glatzkopf" bekam indes wohl nichts von dem Spektakel mit, er schlief die ganze Zeit in seinem Zelt ... Das entsprechende Video ist inzwischen viral gegangen.