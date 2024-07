Bombenanschlag in Moskau: Ranghoher russischer Offizier schwer verletzt!

Moskau (Russland) - In der russischen Hauptstadt ist ein ranghoher Offizier bei der Explosion einer Autobombe schwer verletzt worden. Besteht ein Zusammenhang mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine ?

Als er gerade mit seiner Frau einsteigen wollte, explodierte plötzlich eine Bombe im silbernen Geländewagen eines russischen Offiziers. © X/PStyle0ne1

Wie die russischen Behörden mitteilten, explodierte am Mittwochmorgen in Norden Moskaus eine Autobombe, als sich ein Mann und eine Frau in den silbernen Toyota Land Cruiser setzten.

Irina Volk, Sprecherin des russischen Innenministeriums, schrieb auf Telegram, ein "nicht identifiziertes Objekt" sei in einem geparkten Auto platziert worden und explodiert. Behörden sprechen laut der staatlichen Nachrichtenagentur TASS von einem Mordversuch an dem Mann.

Die Ermittler berichteten zunächst von zwei Verletzten, machten aber keine genauen Angaben zu den Opfern. TASS zufolge handelt es sich um den ranghohen russischen Offizier Andrej Torgaschow und seine Ehefrau.

Torgaschow ist Mitarbeiter des russischen Verteidigungsministeriums und stellvertretender Leiter einer militärischen Satelliten-Kommunikationseinheit. Er und seine Frau wurden nach der Explosion umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Ihm seien bei der Explosion beide Beine weggerissen worden, die Frau sei ebenfalls schwer verletzt. Fünf weitere Autos wurden durch die Wucht der Detonation beschädigt.