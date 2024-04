Eklat bei MMA-Kampf: Ring-Girl an den Po getreten!

MMA-Kämpfer Ali Heibati tritt nach dem blonden Ring-Girl. © Screenshot/X/@Matysek88

Als die Blondine im knappen roten Outfit die erste Runde im Kampf zwischen dem iranischen Kämpfer Ali Heibati und seinem armenischen Kontrahenten Arkadiy Osipyan mit dem entsprechenden Schild einläutete, wurde sie plötzlich zur Zielscheibe.

Nachdem sie ihr Schild mit einer großen "1" zunächst in die Kamera gehalten hatte, wollte sie zur anderen Seite des Oktagons gehen, um es dem Publikum dort ebenfalls aufreizend zu präsentieren.

Dafür musste sie auch an Heibati vorbei, der bereits in seiner Ecke stand und offenbar keinen Respekt vor der Dame hatte. Als sie gerade an dem Kämpfer vorbeischlenderte, trat dieser nach ihr und traf sie an ihrem Hintern.

Vollkommen entsetzt drehte sich die Frau um und ging auf Heibati zu. Da schritt auch schon der Ring-Richter ein und ermahnte den Kämpfer. Was den Iraner dazu bewegt hat, das Ring-Girl anzugreifen, ist nicht bekannt.

Den anschließenden Kampf verlor Heibati dann in der ersten Runde nach technischem K. o. - schlechtes Karma?