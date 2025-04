Russischer Top-General bei Explosion einer Autobombe getötet

Moskau (Russland) - Explosion nahe Moskau. Ein russischer Top-General starb am Freitag durch eine Autobombe.

General Moskalik (†59) war ein hochrangiger russischer Militär. Nun kam er offenbar durch eine Autobombe ums Leben. © Russisches Verteidigungsministerium

Die russische Nachrichtenagentur Tass bestätigte, dass es sich bei dem Toten um Generalleutnant Jaroslaw Moskalik (†59) handelt, den stellvertretenden Leiter des Hauptquartiers der russischen Streitkräfte.

Nach allem, was bekannt ist, wollte Putins General gegen 10.40 Uhr sein Haus verlassen, als ein parkendes Auto plötzlich neben ihm explodierte.

Das Video einer Überwachungskamera zeigt den Moment, als es zur Explosion kommt, eine enorme Druckwelle ist die Folge. Auf anderen Aufnahmen ist ein brennender VW Golf zu sehen.

Der Vorfall ereignete sich am Freitagvormittag, kurz vor 11 Uhr (Ortszeit), in Balaschicha, einem Vorort von Moskau. In der Wohnanlage sollen viele Militärangehörige wohnen.

Wenige Stunden nach dem Anschlag sprechen russische Ermittler bereits von einem "selbstgebauten Sprengsatz". Die Spur führt in die Ukraine, sind sich kremlnahe Blogger bereits sicher. Die Behörden haben ein Strafverfahren eingeleitet.