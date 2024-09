Feuerball zerfetzt Tankstelle - 13 Menschen sterben

Machatschkala (Russland) - Verheerend: Bei einer Tankstellen-Explosion in der russischen Teilrepublik Dagestan kamen 13 Menschen ums Leben, 23 Personen wurden zum Teil schwer verletzt.

Die Tankstelle an der wichtigen Kaukasus-Autobahn wurde völlig zerstört. © Katastrophenschutzministerium der Russischen Föderation

Erst rauchte und qualmte es. Dann riss ein gigantischer Feuerball die Tanke in Stücke.

Die Explosion am Freitagabend am Rande der Gebietshauptstadt Machatschkala richtete verheerende Schäden an. Nach Angaben des russischen Katastrophenschutzministeriums kamen 13 Menschen ums Leben, darunter zwei Kinder. 23 Personen wurden zum Teil schwer verletzt.

Die Tankstelle wurde von der Druckwelle geradezu auseinandergefetzt, die Cafeteria völlig zerstört. Auch ein benachbartes dreistöckiges Gebäude wurde stark beschädigt.

Videos, die von Autofahrern und Passanten aufgenommen wurden, zeigen das Unglück im Detail. Es ist zu sehen, wie im hinteren Teil der Tankstelle ein Feuer lodert, dichter Rauch drängt aus dem Objekt. Dann kommt es zur Explosion. Das Dach wird regelrecht in die Luft gehoben.

Mehrere Personen wurden unter den Trümmern begraben, konnten nur noch tot geborgen werden. Der Einsatz dauert noch immer an.