Kreml-Justiz gnadenlos: Ballerina drohen 20 Jahre Knast, weil sie Geld an Ukraine gespendet hat

Jekaterinburg (Russland) - So geht Kreml-Justiz. Weil sie an eine gemeinnützige Organisation aus der Ukraine 50 Euro spendete, muss sich die Ballerina Ksenia Karelina (33) nun vor einem russischen Gericht verantworten.

Laut Kreml-Justiz hat die 33-Jährige "proaktiv" Gelder an eine "ukrainische Organisation" überwiesen. Damit, so sagt es die Staatsanwaltschaft , seien taktische Medizinartikel, Ausrüstung und Waffen für die ukrainische Armee gekauft worden.

Seit Donnerstag wird Ksenia Karelina, die auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, vor einem Gericht in Jekaterinburg der Prozess gemacht. Die Ballerina lebte zuletzt in Los Angeles.

Mit traurigen Augen sitzt die Ballerina in einem Glaskasten vor Gericht. Auf die 33-Jährige dürfte eine ungewisse Zeit warten.

Die 33-Jährige wirkt bei Gericht bedrückt. Ihr droht eine Haftstrafe von bis zu 20 Jahren. © Justiz-Presse-Dienst Oblast Swerdlowsk

Ksenia Karelina zog 2012 mit ihrem damaligen Ehemann in die USA. Seit 2021 ist sie US-Bürgerin.

Im Januar 2024 reiste sie in ihre alte Heimat Russland, um ihre betagten Großeltern zu besuchen. Ein fataler Fehler: Wie "Daily Mail" berichtet, wurde am Flughafen von Jekaterinburg ihr Handy nach "Ukraine-Inhalten" durchsucht.

Angeblich wurde ein Überweisungsbeleg an die pro-ukrainische Wohltätigkeitsorganisation "Razom for Ukraine" in Höhe von 51,80 US-Dollar (umgerechnet knapp 50 Euro) sichergestellt. Daraufhin wurde die 33-Jährige vom Geheimdienst FSB verhört.

Die folgenden 14 Tage wurde die US-Bürgerin wegen "obszöner Sprache in der Öffentlichkeit" in Gewahrsam genommen. Später folgte der Vorwurf des Hochverrates. Seitdem sitzt die 33-Jährige in Untersuchungshaft.