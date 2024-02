Kreml-Pläne geleaked: So manipuliert Putin die Russland-Wahl

Moskau - Mitte März sind Wahlen in Russland . Geleakte Dokumente zeigen jetzt, mit welchem enormen Aufwand der Kreml Wladimir Putins fünfte Wiederwahl sichern will.

Am 17. März wird sich Putin wieder zum Präsidenten wählen lassen. Interne Dokumente, die zuerst dem estnischen Medium "Delfi" zugespielt und später unter anderem mit dem ZDF und dem Spiegel geteilt wurden, belegen, dass der Kreml nichts dem Zufall überlassen will.

Die Indoktrinierung der eigenen Bevölkerung vor den Wahlen vom 15. - 17. März lässt sich der Kreml viel Geld kosten. © Vladimir Nikolayev/AFP

Bereitgestellt wird das Geld nach Informationen aus einem Schlüsseldokument vom September 2023 durch eine Art Nachtragshaushalt, in dem zahlreiche Projekte und Budgets aufgelistet sind.

Etwa 432 Millionen Euro fließen in Maßnahmen, die präzise auf die Präsidentschaftswahl zugeschnitten sind. So gehen rund 179 Millionen Euro beispielsweise an das "Institut für Internetentwicklung", kurz IRI.

Die vermeintlich unabhängige Organisation produziert seit 2020 auf Anweisung Moskaus "Inhalte zur geistigen und moralischen Bildung junger Menschen."

Mit dem Geld soll die IRI nun vor allem "nationale Inhalte", wie die gerade angelaufene Agentenserie "DDR" fördern.

Die Serie soll, so steht es in den Unterlagen, "ein positives Bild eines Staatssicherheits-Mitarbeiters" vermitteln. Der Held der Serie erinnert nicht zufällig an den jungen Wladimir Putin.