Mann sprengt sich am Bahnhof in die Luft und tötet Polizisten

Moskau - Bei einer Explosion an einem Polizeiauto im Norden Moskaus ist nach Angaben russischer Ermittler ein Polizist getötet worden.

Die Tat ereignete sich in der Nähe des Sawjolowski-Bahnhofs in Moskau. © Uncredited/AP/dpa

Zwei weitere Mitarbeiter der Verkehrspolizei seien verletzt worden, teilten das staatliche Ermittlungskomitee und das Innenministerium mit.

Die Polizisten saßen demnach in dem Dienstwagen am Sawjolowoer Bahnhof, als der Angreifer sich näherte. Er sprengte sich dem Ermittlungskomitee zufolge selbst in die Luft.

Zu möglichen Hintergründen machten die Behörden keine Angaben. Ermittelt werde unter anderem wegen eines Anschlags auf das Leben eines Mitarbeiters der Strafverfolgungsbehörden, hieß es.

Erst im Dezember hatte sich ein ähnlicher Fall in Moskau ereignet. Bei einer Sprengstoffexplosion im Süden der russischen Hauptstadt starben zwei Polizisten und ein Mann.

Die Hintergründe waren ebenfalls unklar.