Mann sprengt sich am Bahnhof in die Luft und tötet Polizisten
Von Katharina Schröder
Moskau - Bei einer Explosion an einem Polizeiauto im Norden Moskaus ist nach Angaben russischer Ermittler ein Polizist getötet worden.
Zwei weitere Mitarbeiter der Verkehrspolizei seien verletzt worden, teilten das staatliche Ermittlungskomitee und das Innenministerium mit.
Die Polizisten saßen demnach in dem Dienstwagen am Sawjolowoer Bahnhof, als der Angreifer sich näherte. Er sprengte sich dem Ermittlungskomitee zufolge selbst in die Luft.
Zu möglichen Hintergründen machten die Behörden keine Angaben. Ermittelt werde unter anderem wegen eines Anschlags auf das Leben eines Mitarbeiters der Strafverfolgungsbehörden, hieß es.
Erst im Dezember hatte sich ein ähnlicher Fall in Moskau ereignet. Bei einer Sprengstoffexplosion im Süden der russischen Hauptstadt starben zwei Polizisten und ein Mann.
Die Hintergründe waren ebenfalls unklar.
Die Beamten wollten den Ermittlern zufolge einen Mann überprüfen, der sich in der Nähe eines Polizeiautos aufhielt. Als sie sich auf den Mann zubewegten, kam es den Angaben nach zu der Explosion.
Die Polizisten und eine neben ihnen stehende Person wurden getötet, wie die Behörde weiter mitteilte.
Solltet Ihr selbst von Suizid-Gedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Uncredited/AP/dpa