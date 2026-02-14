Kein natürlicher Tod: Moskau soll Nawalny mit Nervengift ermordet haben
Von Jörg Blank
München - Der vor zwei Jahren in russischer Haft gestorbene Alexej Nawalny (†47) ist Analysen zufolge mit einem starken Nervengift getötet worden.
Außenminister Johann Wadephul (63, CDU) und seine Kollegen aus Großbritannien, Schweden und den Niederlanden beschuldigten Russland, den Kremlkritiker umgebracht zu haben.
Die anwesende Witwe Julia Nawalnaja (49) sagte am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz, nun habe man den Beweis, dass Kremlchef Wladimir Putin (73) ein Mörder sei. Schon vor zwei Jahren zum Kampf gegen den russischen Machtapparat von Putin aufgerufen.
Wadephul sagte nun, zwei Jahre später wisse man: "Alexej Nawalny wurde in russischer Gefangenschaft vergiftet." Seine sterblichen Überreste hätten ein besonders starkes Nervengift, Epibaditin, enthalten.
Die Wirkung des im Hautdrüsensekret von Baumsteigerfröschen in Ecuador, sogenannten Pfeilgiftfröschen, vorkommenden Giftes sei 200 Mal so stark wie Morphium. "Es lähmt die Atemmuskulatur, die Opfer ersticken qualvoll", sagte Wadephul. Zunächst blieb offen, wann, wo und wie konkret die Analysen durchgeführt worden waren.
"Niemand außer Putins Schergen wird uns sagen können, wie dieser 16. Februar 2024 in der russischen Strafkolonie im Einzelnen abgelaufen ist", sagte Wadephul. "Klar ist: Die russischen Behörden hatten die Möglichkeit, das Motiv und die Mittel, Nawalny das Gift zu verabreichen."
Nawalnaja hofft, dass Putin irgendwann auf Anklagebank landet
Nawalny sei nicht nur das mutige Gesicht der russischen Opposition gewesen, sondern schon einmal das Opfer eines hinterhältigen Giftanschlags. Anschließend wurde er in der Berliner Charité behandelt und kehrte trotz allem danach nach Russland zurück.
Nawalnaja dankte den an den Analysen beteiligten Labors in Deutschland, Großbritannien, Schweden und den Niederlanden. Es sei der schwerste Tag ihres Lebens gewesen, als sie vor zwei Jahren vom Tod ihres Mannes erfahren habe.
Nawalny galt als der prominenteste Gegner von Putin in Russland, auch weil er immer wieder Korruptionsfälle innerhalb der Elite um den Kremlchef aufdeckte.
Die russischen Behörden nahmen den Politiker im Januar 2021 bei seiner Rückkehr am Flughafen fest und verurteilten ihn zu langen Haftstrafen - unter anderem wegen Extremismus. Im Gefängnis war er stark von der Außenwelt isoliert.
Am 16. Februar 2024 starb er in einer Strafkolonie nördlich des Polarkreises. Die russischen Behörden sprachen von einer natürlichen Todesursache, doch schon damals war seine Frau überzeugt, dass er ermordet wurde.
Titelfoto: Bildmontage: Kay Nietfeld/dpa, Pavel Golovkin/AP/dpa,