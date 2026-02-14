Kein natürlicher Tod: Moskau soll Nawalny mit Nervengift ermordet haben

München - Der vor zwei Jahren in russischer Haft gestorbene Alexej Nawalny (†47) ist Analysen zufolge mit einem starken Nervengift getötet worden.

Kremlkritiker Nawalny (†47) starb vor zwei Jahren in einer Strafkolonie. (Archivbild) © Pavel Golovkin/AP/dpa

Außenminister Johann Wadephul (63, CDU) und seine Kollegen aus Großbritannien, Schweden und den Niederlanden beschuldigten Russland, den Kremlkritiker umgebracht zu haben.

Die anwesende Witwe Julia Nawalnaja (49) sagte am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz, nun habe man den Beweis, dass Kremlchef Wladimir Putin (73) ein Mörder sei. Schon vor zwei Jahren zum Kampf gegen den russischen Machtapparat von Putin aufgerufen.

Wadephul sagte nun, zwei Jahre später wisse man: "Alexej Nawalny wurde in russischer Gefangenschaft vergiftet." Seine sterblichen Überreste hätten ein besonders starkes Nervengift, Epibaditin, enthalten.

Die Wirkung des im Hautdrüsensekret von Baumsteigerfröschen in Ecuador, sogenannten Pfeilgiftfröschen, vorkommenden Giftes sei 200 Mal so stark wie Morphium. "Es lähmt die Atemmuskulatur, die Opfer ersticken qualvoll", sagte Wadephul. Zunächst blieb offen, wann, wo und wie konkret die Analysen durchgeführt worden waren.

"Niemand außer Putins Schergen wird uns sagen können, wie dieser 16. Februar 2024 in der russischen Strafkolonie im Einzelnen abgelaufen ist", sagte Wadephul. "Klar ist: Die russischen Behörden hatten die Möglichkeit, das Motiv und die Mittel, Nawalny das Gift zu verabreichen."