Mit Sprengsatz im Rucksack: Deutsche wegen Terrorverdacht in Russland festgenommen

Moskau (Russland) - Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat nach eigenen Angaben eine deutsche Staatsbürgerin wegen Terrorverdachts festgenommen.

Der russische Geheimdienst FSB - hier das Hauptquartier in Moskau - hat eine deutsche Frau festgenommen. (Archivbild) © Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua/dpa

Die 1969 geborene Frau soll versucht haben, im Auftrag ukrainischer Geheimdienste in der Stadt Pjatigorsk in der Region Stawropol im Nordkaukasus einen Terroranschlag auszuführen.

Ziel sei eine Einrichtung der russischen Strafverfolgungsbehörden gewesen, teilte der FSB mit. Von unabhängiger Seite überprüfbar sind die Vorwürfe nicht.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte in Berlin in der Bundespressekonferenz, "dass wir Medienberichte dazu zur Kenntnis genommen haben". "Wir bitten um Verständnis, dass wir uns zum Schutz der Persönlichkeitsrechte grundsätzlich nicht zu Einzelfällen äußern können", hieß es zudem aus dem Auswärtigen Amt. Inhaftierte mit deutscher Staatsangehörigkeit können konsularische Betreuung in Anspruch nehmen.

Im Rucksack der Verdächtigen sei ein selbst gebauter Sprengsatz entdeckt und dann entschärft worden, teilte der FSB in Moskau mit. Die Sprengkraft der Bombe habe etwa 1,5 Kilogramm TNT entsprochen.

Die Frau soll sich in der Nähe der Einrichtung der Strafverfolgungsbehörden in Pjatigorsk aufgehalten haben.