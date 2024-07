Neue Weltordnung: Russland und China rechnen mit "tektonischen Verschiebungen"!

G7, aber anders: In Astana kamen am Donnerstag die Regierungschefs der SCO-Mitgliedsstaaten zusammen. © Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Während die Regierungschefs westlicher Länder fröhlich ihre Gipfeltreffen abhalten, müssen chinesische und russische Vertreter meist draußen bleiben. Das heißt natürlich nicht, dass die andere Hälfte der Welt untätig Däumchen dreht.

So kamen am Donnerstag in der kasachischen Hauptstadt Astana Vertreter der "Shanghai Cooperation Organization" (SCO) zusammen. Diese 2001 gegründete Organisation umfasst zehn Mitgliedsstaaten, darunter China, Russland, Belarus, Pakistan, Indien, Usbekistan und Kasachstan.

In einer gemeinsamen Erklärung sprachen sich Wladimir Putin (71), Xi Jinping (71) und Co. unter anderem dafür aus, aufgrund "tektonischer Verschiebungen" in der Geopolitik die Rolle der SCO in Anbetracht einer "neuen Weltordnung" auszubauen, wie die russische Nachrichtenagentur TASS berichtete.

Die SCO-Mitglieder warnen dabei vor zunehmenden "Völkerrechtsverletzungen", "Konfrontationen" und "Stabilitätsrisiken". Aus diesem Grund sei es notwendig, die SCO bei der "Schaffung einer neuen demokratischen, fairen, politischen und wirtschaftlichen internationalen Ordnung" zu stärken.

Sätze, die aus europäischer Sicht nach einer verkehrten Welt klingen dürften.