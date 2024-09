Pfarrer aus Thüringen in Russland festgenommen

Laut der Gemeinde der Sankt Petersburger Petrikirche sei der Pfarrer bereits am Dienstag festgenommen worden. Auf der Online-Plattform "VKontakte" teilte die Gemeinde mit, dass sie eine offizielle Begründung für die Festnahme bisher nicht erhalten haben. "Gemeinsam beten wir für eine gute Lösung der Situation", heißt es zum Schluss in der kurzen Mitteilung.

Schwarzkopf soll für einige Zeit an einem Ort gewohnt haben, ohne sich dort offiziell angemeldet zu haben, wie aus anderen Medienberichten hervorgeht.

Michael Schwarzkopf wuchs laut dem evangelischen Magazin Chrismon in der DDR auf, studierte Mathematik und arbeitete anschließend als Programmierer. Seinen Dienst in Russland begann er 2013 an der Petersburger Petrikirche.