Betrunkene Frau zieht sich im Flugzeug halb nackt aus, pöbelt und schreit: "Ich will rauchen!"

Moskau - Völlig durchgedreht! Eine betrunkene Russin richtete auf einem Inlandsflug ein riesiges Tohuwabohu an. Die 49-Jährige pöbelte, zog sich halb nackt aus, wollte kurzerhand ins Cockpit eindringen. Die Airline zog Konsequenzen!

Wie der Telegram-Kanal Mash berichtet, zündete sich die 49-jährige Russin eine Kippe auf der Bordtoilette an.

Weil eine angetrunkene Passagierin mit dem Rauchverbot an Bord eines Aeroflot-Fluges nicht einverstanden war, drehte sie völlig durch.

Die 49-Jährige tickte komplett aus! © Twitter/lvaroVi34182067

Sofort fing die Betrunkene an zu pöbeln. Dann zog sie sich auch noch aus, warf Oberteil und BH auf den Boden und verlangte, den Piloten zu sprechen. Das Flugzeug sei in Gefahr, erklärte die Frau und schrie: "Wir werden alle sterben." Dann wollte sie ins Cockpit stürmen, was misslang.



In der Bordküche kam es dann zum Showdown. Die Stewardess befahl: "Setzen Sie sich hin, ziehen Sie sich an! Es sind auch Kinder an Bord!"

Auf das Smartphone schauend, antwortete die Betrunkene: "Ich respektiere Kinder. Mehr noch, ich liebe Kinder. Ich verstehe, dass ich in die Psychiatrie oder ein Gefängnis kommen werde", und verkündete abermals ihre Forderungen: "Ich will zum Piloten!"

Die Stewardess versuchte, die Halbnackte noch mit einer Decke zu verhüllen, doch die Situation eskalierte: Es kam zum Handgemenge.

Die 49-Jährige biss den Flugbegleiter die Schulter blutig und kreischte: "Ihr könnt mich hier töten, aber ich will rauchen!"

Nach wenigen Sekunden war der Kampf in 10.000 Metern Höhe vorbei. Crew und Business-Class-Passagiere überwältigten die Dame, zogen sie unter Zwang wieder an und fesselten sie mit Plastik-Handschellen.

Für den Rest des Fluges kam sie unter ärztliche Obhut: Ein bekannter TV-Doktor kümmerte sich und den lästigen Fluggast.