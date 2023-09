Russische Kinder werden in Schulen auf Kriegsdienst vorbereitet

Bildungsminister Sergej Krawzow, 1974 in Moskau geboren, sagte, dass es mittlerweile etwa 10.000 sogenannte "militärisch-patriotische Vereine" in russischen Schulen sowie Hochschulen gebe und 250.000 Menschen mit ihrer Arbeit daran beteiligt seien.

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine hat die Regierung in Moskau die Militarisierung seiner öffentlichen Schulen intensiviert.

Denn die werden in ganz Russland gerade zu Paradeplätzen umfunktioniert, damit bereits Millionen Kleinkinder in Uniform Marschschritte üben. Wer schon etwas älter ist, dem werde beigebracht, wie Gräben ausgehoben werden, Granaten geworfen und mit echter Munition geschossen wird, berichtet CNN .

Russische Kinder beim Schulbeginn am 1. September dieses Jahres in Moskau. © Yuri KADOBNOV / AFP

Das Programm soll ab 2024 eingeführt werden, um den Schülern "ein Verständnis und Akzeptanz für die Ästhetik von Militäruniformen, militärischen Ritualen und Kampftraditionen" zu vermitteln, wie aus einem Dokument des Bildungsministeriums hervorgehe.

Kremlchef Wladimir Putin (70) persönlich hat die Kampagne geleitet, um in den russischen Schulen Patriotismus zu vermitteln. Das solle den Kindern ein Bewusstsein für den Kampf um das Überleben der Nation in die Köpfe pumpen - so, wie es täglich im ganzen Land über Radio und Fernsehen geschieht.

Laut CNN erhalten demnach russische Kinder im Alter von sieben oder acht Jahren eine militärische Grundausbildung. Dazu nehmen sie an Übungen teil, bei denen es um den Umgang mit automatischen Waffen, den Zusammenbau eines Maschinengewehres und das Bewältigen eines Hindernisparcours geht.



Der Gouverneur von Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow (54), schlug vor, solche Übungen mit Schul- und Vorschulkindern regelmäßig durchzuführen.