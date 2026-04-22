Schock bei Zirkusvorstellung: Tiger entkommt während Show und stürmt ins Publikum

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In einem Zirkus in Russland kam es zu einer Sicherheitspanne. Ein Tiger konnte entkommen und stürmte in den Zuschauerbereich.

Von Anne-Sophie Mielke

Rostow am Don - Schockmoment in einem Zirkus in Russland: Während der Vorstellung kommt es während der Tiger-Show zu einer Sicherheitspanne, eine der Raubkatzen stürmt in den Zuschauerbereich. Gegen die Betreiber wird jetzt ermittelt.

Bei einer Zirkusvorstellung in Russland brach bei der Tiger-Show die Sicherheitskonstruktion zusammen. Ein Tier stürmte daraufhin ins Publikum.
Bei einer Zirkusvorstellung in Russland brach bei der Tiger-Show die Sicherheitskonstruktion zusammen. Ein Tier stürmte daraufhin ins Publikum.  © Bildmontage/Screenshot/X/@SilentBriefHQ

Der Vorfall ereignete sich in einem Zirkus, der in der südrussischen Stadt Rostow am Don Halt gemacht hatte. Zwei Dompteure befanden sich mit drei Tigern in der Manege, während das Publikum gebannt das Programm verfolgte.

Wie aus dem Nichts bricht dann plötzlich das Netz, was die Zuschauer eigentlich vor den Raubtieren schützen soll, zusammen. Einer der Tiger ergreift schließlich die Chance, klettert über die defekte Absperrung und rennt in die Zuschauerreihen, wo vor allem auch viele Kinder sitzen.

Im Video eines Augenzeugen hört man die panischen Schreie der Anwesenden, manche versuchen, aus dem Zirkuszelt zu fliehen. Andere sind wie versteinert und beobachten, wie die dressierte Raubkatze durch die Stuhlreihen, wo Eltern ihre Kleinen fest umklammern, streift.

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Ein Trainer versucht dann, das Tier in Richtung Ausgang zu treiben, während über die Lautsprecher eine Ansage ertönt: "Liebe Besucher, bitte bewahren Sie Ruhe, sonst verschlimmern Sie die Situation nur."

Am Ende schafften es die Dompteure tatsächlich, den Tiger einzufangen und in einen Transportcontainer zu bringen.

Nach Zwischenfall in Zirkus: Ermittlungen gegen Betreiber

Während Eltern ihre Kinder panisch umklammern, streift die ausgebrochene Raubkatze durch die Sitzreihen.
Während Eltern ihre Kinder panisch umklammern, streift die ausgebrochene Raubkatze durch die Sitzreihen.  © Screenshot/X/@mog_russEN

Wie durch ein Wunder wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.

Wie das oberste russische Ermittlungskomitee bekannt gab, wird gegen die Zirkusleute nun wegen möglicher Sicherheitsverstöße ermittelt.

Im Netz lösten die Aufnahmen der Zirkusbesucher eine Welle der Empörung aus - die sich aber nicht gegen den Tiger selbst richtet:

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"Der arme Tiger wollte nur dem Chaos entkommen. Es ist an der Zeit, alle Wildtiere aus Zirkussen zu verbannen", fordert ein User auf "X" (ehemals Twitter). Ein anderer schreibt: "Das arme Tier sollte niemals in so eine Lage geraten 😢"

Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/X/@SilentBriefHQ

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