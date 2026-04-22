Schock bei Zirkusvorstellung: Tiger entkommt während Show und stürmt ins Publikum

Rostow am Don - Schockmoment in einem Zirkus in Russland: Während der Vorstellung kommt es während der Tiger-Show zu einer Sicherheitspanne, eine der Raubkatzen stürmt in den Zuschauerbereich. Gegen die Betreiber wird jetzt ermittelt.

Bei einer Zirkusvorstellung in Russland brach bei der Tiger-Show die Sicherheitskonstruktion zusammen. Ein Tier stürmte daraufhin ins Publikum. © Bildmontage/Screenshot/X/@SilentBriefHQ

Der Vorfall ereignete sich in einem Zirkus, der in der südrussischen Stadt Rostow am Don Halt gemacht hatte. Zwei Dompteure befanden sich mit drei Tigern in der Manege, während das Publikum gebannt das Programm verfolgte.

Wie aus dem Nichts bricht dann plötzlich das Netz, was die Zuschauer eigentlich vor den Raubtieren schützen soll, zusammen. Einer der Tiger ergreift schließlich die Chance, klettert über die defekte Absperrung und rennt in die Zuschauerreihen, wo vor allem auch viele Kinder sitzen.

Im Video eines Augenzeugen hört man die panischen Schreie der Anwesenden, manche versuchen, aus dem Zirkuszelt zu fliehen. Andere sind wie versteinert und beobachten, wie die dressierte Raubkatze durch die Stuhlreihen, wo Eltern ihre Kleinen fest umklammern, streift.

Ein Trainer versucht dann, das Tier in Richtung Ausgang zu treiben, während über die Lautsprecher eine Ansage ertönt: "Liebe Besucher, bitte bewahren Sie Ruhe, sonst verschlimmern Sie die Situation nur."

Am Ende schafften es die Dompteure tatsächlich, den Tiger einzufangen und in einen Transportcontainer zu bringen.