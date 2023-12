Schrecklich: Hunde fallen kleines Mädchen an - Nur die dicke Winterkleidung verhinderte Schlimmeres

Das Video einer Überwachungskamera fing den Schockmoment ein. Darauf zu sehen: Unvermittelt stürzen sich die aggressiven Hunde auf das Mädchen, reißen es zu Boden. Während mehrere Hunde dem Mädchen immer wieder in die Beine beißen, packt ein anderes Tier Dascha am Nacken, schleift sie über den vereisten Parkplatz. Erst als ein Mann dazukommt, lassen die Aggro-Hunde von ihrem Opfer ab. Das Rudel flüchtet.

Straßenhunde näherten sich dem Mädchen, knurrten es an. Dascha blieb stehen, redete den wilden Tieren zu, wollte sie besänftigen. Doch die Bestien kannten keine Gnade: Sie griffen sofort an.

Die gefährlichen Straßenhunde sollen unschädlich gemacht werden. © 123RF/nataba

Am Tag nach dem brutalen Angriff versprachen die Behörden Abhilfe. Man werde die Tiere so schnell, wie möglich unschädlich machen, versicherten sie.

Hundefänger suchen die Straßen der rund 100.000-Einwohner zählenden "Gashauptstadt" Russlands ab. Fallen wurden aufgestellt.

Ihre Tochter überlebte "leicht verletzt", doch die psychischen Narben werden womöglich für immer bleiben, sagt Xenia, die Mutter des kleinen Mädchens, zur Tageszeitung Iswestija. Dascha müsse das Geschehene erst noch verarbeiten.

"Sie schläft nicht gut und weint sehr viel", berichtet die Mutter des schwer traumatisierten Kindes.

Immer wieder kommt es zu schrecklichen Vorfällen mit aggressiven Hunden. So fielen erst am Montag drei Schäferhunde über eine 50-Jährige her und rissen sie in Stücke. Die Frau starb.