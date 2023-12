Schülerin (14) schießt an Gymnasium wahllos um sich: Zwei Tote!

Brjansk - Mitten im Sportunterricht hat eine Achtklässlerin (14) an einem russischen Gymnasium das Feuer auf ihre Mitschüler und Lehrer eröffnet. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben - inklusive der Schützin.

Auf Hochtouren werden nun die Klassenräume nach Hinweisen untersucht. © Uncredited/Russian Investigative Committee/AP/dpa

Die schreckliche Tragödie ereignete sich Donnerstagmorgen in der Turnhalle der Schule in der Stadt Brjansk, rund 380 Kilometer südwestlich von Moskau, wie der örtliche Gouverneur Alexander Bogomas (62) auf Telegram mitteilte. Die 14-jährige Schülerin feuerte demnach mit einem Jagdgewehr wahllos auf alles, was sich bewegte.

Dabei traf sie insgesamt sechs Menschen, von denen einer noch vor Ort den schweren Verletzungen erlag. Anschließend richtete sie die Waffe auf sich selbst und drückte ab.

Das Gewehr gehörte offenbar dem Vater des Mädchens. Wie es in ihre Hände kam und wieso keines der Elternteile das Fehlen bemerkte, ist laut Polizei bislang unklar. Auch das Motiv werde noch untersucht.

Die verletzten Schüler und Schülerinnen wurden umgehend in ein nahe gelegenes Kinderkrankenhaus gebracht. Zwei von ihnen seien laut Bogomas nur leicht verletzt worden, die anderen drei hätten mittelschwere Verletzungen davongetragen.

Nun seien "alle verfügbaren Einsatzkräfte vor Ort im Einsatz", um - gemeinsam mit der Strafverfolgungsbehörde - die Hintergründe der brutalen Tat zu ermitteln.

"Mein aufrichtiges Beileid an die Eltern des Mädchens, das durch die Hand der Schützin starb. Dies ist ein unersetzlicher Verlust", sagte Bogomas. Weiterhin sicherte der Politiker allen Familien getöteter oder verletzter Kinder "jede notwendige Unterstützung" zu.