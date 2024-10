28.10.2024 20:08 Stinke-Fontäne sprudelt aus Kanalisation!

In der russischen Hauptstadt ist am Montag eine riesige Abwasser-Fontäne in die Höhe gespritzt.

Von Malte Kurtz

Moskau - In der russischen Hauptstadt ist am Montag eine riesige Abwasser-Fontäne in die Höhe gespritzt. In Moskau sprühte am Montag eine meterhohe Kot-Fontäne in die Höhe. © Screenshot/X/@Gerashchenko_en In den sozialen Medien wurden mehrere Videos der braunen Wassermasse geteilt, die mitten in einem Stadtbezirk aus dem Boden sprudelte. Offenbar kam es in der Kanalisation der Metropole zu einem Defekt, der das Austreten des Abwassers zur Folge hatte. Genauere Informationen zur Ursache des stinkigen Zwischenfalls sind bisher aber nicht bekannt. Russland Während Eltern bei der Polizei waren: Mädchen (13) ersticht Halbschwestern! Den Aufnahmen zufolge war die Fontäne etwa so hoch wie ein mehrstöckiges Gebäude. Videos des ekelhaften Vorfalls sorgten im Netz für Lacher. Bei den Anwohnern sicherlich eher weniger. © Screenshot/X/@Gerashchenko_en Im Netz sorgte der ekelhafte Vorfall für amüsante Reaktionen. Von einer "Shit-Show" etwa sprach der ehemalige ukrainische Regierungsberater Anton Gerashchenko in seinem Beitrag auf X.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/X/@Gerashchenko_en