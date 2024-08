Todesdrama in der Hochzeitsnacht: Braut springt aus 15. Stock

Am Tag ihrer Hochzeit teilte Xenia noch diese Bilder. Wenige Stunden später stürzte sie in den Tod. © VK/Ksenia Vodyanitskaya

Am Tag ihrer Hochzeit wirkte die 23-jährige Xenia W. noch so glücklich. Stolz teilte sie die Hochzeitsbilder mit Bräutigam Kyrill (24). Doch wenige Stunden später passierte eine unvorstellbare Tragödie, berichtet "The Sun".

Am Samstagmorgen wählte der völlig aufgelöste Bräutigam den Notruf, gab an, dass seine Ehefrau soeben aus dem Fenster der gemeinsamen Wohnung im 15. Stock stürzte.

Unterhalb des Fensters fanden sie die unbekleidete Leiche der jungen Frau. Für Xenia kam jede Hilfe zu späte, sie wurde noch vor Ort für tot erklärt, berichtet die Zeitung KP.

Xenia und Kyrill kannten sich noch nicht lange. Ende Juli beantragen sie einen Termin beim Standesamt. Die Hochzeit feierten sie im ganz kleinen Kreis. Nach der feierlichen Zeremonie wurde in einer Bar in der Innenstadt von St. Petersburg weitergefeiert, später am Abend zog sich das Paar in die gemeinsame Wohnung auf der Warschawskaja Straße zurück.

Was dann geschah, ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.