USA sauer: Russen-Jets bedrängen ständig Reaper-Drohnen über Syrien

Am nächsten Tag dasselbe Spiel. Abermals fingen die Russen US-Drohnen ab, warfen wieder ihre Flares über den Reapern ab und wollten wohl die fortschrittliche US-Kriegshardware über Syrien zum Absturz bringen.

Die US-Amerikaner sind sauer: "Unprofessionell und unsicher" waren die Handlungen der Russen, erklärte Luftwaffen-General Alex Grynkewich in einem Statement .

Am Mittwoch schickte die US-Air-Force drei Drohnen vom Typ MQ-9 Reaper in den syrischen Luftraum. Ihre vorgebliche Mission: IS-Ziele unschädlich machen.

Auch zwei französische Rafales wurden bedrängt. © Twitter/Armée française - Opérations militaires

Am Freitag stänkerten die Russen wieder. Zwei französische Jäger vom Typ Rafale patrouillierten an der syrisch-irakischen Grenze. Eine Su-35 stieg auf und kam den Jets gefährlich nahe, teilten die Franzosen auf Twitter mit.

Man unterstütze voll und ganz das Recht der französischen Verbündeten, Sicherheitsmissionen in der Region durchzuführen, hieß es von der Air Force.

Russland gilt als enger Verbündeter des Assad-Regimes. Putins Truppen unterhalten in dem Land mehrere Militärbasen.

Der sogenannte "Islamische Staat (IS)" gilt seit 2017 eigentlich als militärisch besiegt. Seitdem haben sich die Terroristen in die Wüste zurückgezogen. In letzter Zeit zeigten sich die USA jedoch besorgt, dass die Gruppe erneut erstarken könnte.