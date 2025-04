Was die Russland-Sanktionen für Sachsens Wirtschaft bedeuten

Dresden - Aktuell scheint der Frieden in der Ukraine in weiter Ferne, auch wenn Amerikas Präsident Donald Trump (76) den Krieg schnell beenden will oder wollte. Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) schielt gen Osten. Er kritisierte neulich die Sanktionen gegen Russland. Was geht eigentlich derzeit in Sachen Wirtschaft? Ein Zwischenstand.

TAG24-Redakteur Thomas Staudt. © Eric Münch

Ein Kommentar von Thomas Staudt

Die Wirtschaft - global, in Deutschland, aber auch in Sachsen - ist wegen der Zollpolitik des US-amerikanischen Präsidenten in heller Aufregung. Trump kündigt an einem Tag drastische Maßnahmen an und setzt sie kurz danach wieder aus. In diesem Hü- und Hott-Spiel weiß keiner, worauf noch Verlass ist.

Damit scheint sich ein bisher als sicher und berechenbar geltender Markt zumindest auf längere Zeit zu schwierigem Gelände zu entwickeln. Sächsische Unternehmen sind verunsichert, der sächsische Verbraucher erst recht.

Zölle bedeuten in der Regel weniger Absatz und höhere Preise. Die sind seit Corona und besonders seit dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine im Dauerhoch. Dass angesichts dessen der Wunsch einer Normalisierung der Beziehungen - nichts anderes verbirgt sich hinter der Kritik des sächsischen Regierungschefs an den Sanktionen - groß ist, ist nur zu verständlich.

Mit bezahlbarem Öl und Gas aus Russland würde sich hierzulande das eine oder andere Problem leichter lösen lassen. Und dennoch sind die EU-Sanktionen alternativlos. So lange Putin einen Angriffskrieg führt, sind "normale" politische oder wirtschaftliche Beziehungen zu Russland nicht vorstellbar.

Auch wegen fehlender Verlässlichkeit tendieren die Ambitionen vieler sächsischer Firmen auf ein potenzielles Russlandgeschäft derzeit gegen null. Fehlende Verlässlichkeit kennzeichnet unter Trump jedoch auch das Verhältnis mit den USA.

Vorbei die Zeit des solidarischen "großen Bruders". Europa, Deutschland, Sachsen werden sich nur mit eigener, mit noch zu entwickelnder Stärke aus dieser Zwickmühle manövrieren können.