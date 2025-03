Feuer-Hölle in Nordmazedonien: Sänger (†43) stirbt als Held beim Retten seiner Fans

Koçani - Heldentod in den Flammen: Ein Sänger (†43) rettete in Nordmazedonien immer wieder Fans aus einer brennenden Diskothek – bis er selbst starb.

Andrej Gjorgjieski (†43) stürmte immer wieder in die Flammen, um seine Fans zu retten. © Instagram/Screenshot/andrejdnk

Das verheerende Feuer in dem Nachtclub "Pulse" riss in der Nacht zu Sonntag mindestens 59 Menschen in den Tod, 155 weitere wurden verletzt.

Wie die nordmazedonische Nachrichtenplattform Sloboden Pečat berichtet, zählt auch der Musiker Andrej Gjorgjieski zu den Opfern.

Der Sänger der Band "DNK" stand auf der Bühne, als eine Fontäne das Dach in Brand setzte und Panik ausbrach.

Während viele Besucher ins Freie rannten, stürmte Andrej immer wieder in die Flammen, um junge Fans zu retten.