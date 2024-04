Kind (†12) stirbt bei Schießerei an Schule: Polizei nennt Motiv des Schützen (12)!

Vantaa (Finnland) - Nach der tödlichen Schießerei in einer finnischen Grundschule hat die Polizei am heutigen Mittwochnachmittag das Motiv des Schützen (12) bekannt gegeben.

Das Motiv des mutmaßlichen Todesschützen (12) steht fest. © Markku Ulander/Lehtikuva/dpa

So habe der mutmaßliche Täter bei einer Befragung ausgesagt, dass er an der Schule in der Stadt Vantaa gemobbt worden sei.

Dies konnte die Polizei im Rahmen ihrer Untersuchungen bestätigen. Demnach war der Verdächtige zu Beginn dieses Jahres in die sechste Klasse an die Schule gewechselt, die auch die drei Opfer besuchten.

Der Zwölfjährige soll am gestrigen Dienstag einen gleichaltrigen Mitschüler per Schusswaffe getötet haben. Zwei weitere Kinder (ebenfalls 12) erlitten lebensbedrohliche Verletzungen.

Die Einsatzkräfte nahmen den Jungen fest. Er soll die Tat bei der ersten Vernehmung gestanden haben. Der Vorfall wird als Mord und zweifacher Mordversuch eingestuft.

Die verwendete Waffe gehörte laut Polizei einem nahen Verwandten des Sechstklässlers. Der Junge soll auch andere Schüler bedroht haben, nachdem er im Anschluss an die Schießerei aus der Schule geflohen ist.