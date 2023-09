Schlimm: Raucher schnippst Kippe aus Fenster - Baby am Nacken verbrannt

Ein achtlos weggeworfene Zigarette endete für einen Säugling (vier Monate) tragisch. (Symbolbild) © 123RF/liudmilachernetska

So geschehen vor wenigen Tagen in der chinesischen Stadt Zhengzhou (zwölf Millionen Einwohner), berichtet SCMP aus Hongkong.

Eine junge Mutter kam soeben mit ihrem Baby im Kinderbuggy an einem Wohnturm vorbei. Plötzlich fiel eine noch brennende Kippe von Oben dem vier Monate altem Säugling genau in die Kapuze. Das Baby verbrannte sich am Nacken.

Panik bei der jungen Mutter: Das Baby verkrampfte, schrei vor Schmerzen. "Der Zigarettenstummel war so fest zwischen ihrem Hals und ihrer Schulter eingeklemmt", berichtet die besorgte Mutter.

Erst nach langen, qualvollen Sekunden gelang es ihr, die Kippe zu entfernen. "Meine Tochter weinte heftig und die Tränen liefen ihr immer wieder über das Gesicht." Sie wird diese schreckliche Szene wohl niemals vergessen.

Das kleine Mädchen kam sofort ins Krankenhaus. Die Polizei tütete die Zigarette derweil ein und ermittelte, was das Zeug hielt.