Schüsse in Sozialamt wegen Rente: Bewaffneter Senior (89) verletzt fünf Menschen

Athen (Griechenland) – In Athen hat ein bewaffneter Mann am Dienstagvormittag mit einem Jagdgewehr in einem Gebäude der griechischen Sozialversicherung das Feuer eröffnet und dabei einen Mitarbeiter am Bein verletzt.

Die Polizei schaffte es den mutmaßlichen Täter in Patras festzunehmen. © Petros Giannakouris/AP/dpa

Kurz darauf soll derselbe mutmaßliche Täter in einem Gerichtsgebäude erneut geschossen und vier weitere Menschen leicht verletzt haben.

Der 89-Jährige wurde wenige Stunden später von der Polizei in der westgriechischen Hafenstadt Patras festgenommen, berichtete der griechische Rundfunk.

Augenzeugen beschrieben den Mann als verwirrt. Er soll in den vergangenen Jahren psychiatrisch behandelt worden sein, hieß es aus Polizeiquellen. Alle Verletzten seien außer Lebensgefahr, teilte der Rettungsdienst mit.