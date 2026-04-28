Schüsse in Sozialamt wegen Rente: Bewaffneter Senior (89) verletzt fünf Menschen

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Nach Schüssen in Athen sind fünf Menschen verletzt. Die Polizei vermutet einen Streit um die Rente als Auslöser. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Von Takis Tsafos

Athen (Griechenland) – In Athen hat ein bewaffneter Mann am Dienstagvormittag mit einem Jagdgewehr in einem Gebäude der griechischen Sozialversicherung das Feuer eröffnet und dabei einen Mitarbeiter am Bein verletzt.

Die Polizei schaffte es den mutmaßlichen Täter in Patras festzunehmen.
Die Polizei schaffte es den mutmaßlichen Täter in Patras festzunehmen.  © Petros Giannakouris/AP/dpa

Kurz darauf soll derselbe mutmaßliche Täter in einem Gerichtsgebäude erneut geschossen und vier weitere Menschen leicht verletzt haben.

Der 89-Jährige wurde wenige Stunden später von der Polizei in der westgriechischen Hafenstadt Patras festgenommen, berichtete der griechische Rundfunk. 

Augenzeugen beschrieben den Mann als verwirrt. Er soll in den vergangenen Jahren psychiatrisch behandelt worden sein, hieß es aus Polizeiquellen. Alle Verletzten seien außer Lebensgefahr, teilte der Rettungsdienst mit.

Bei Schüssen in einem Gerichtsgebäude wurden vier Menschen verletzt.
Bei Schüssen in einem Gerichtsgebäude wurden vier Menschen verletzt.  © Petros Giannakouris/AP/dpa

Nach ersten Informationen des griechischen Rundfunks könnte ein Streit mit den Behörden um die Rente der Auslöser des Zwischenfalls gewesen sein.

Titelfoto: Petros Giannakouris/AP/dpa

Mehr zum Thema Aus aller Welt: