28.04.2026 10:00 Sanitäterinnen kommen aus Urlaub: Was sie im Flieger erleben, werden sie so schnell nicht vergessen

Flugzeug wird zum Kreißsaal: Eine hochschwangere Frau bekam im Flugzeug von Atlanta nach Portland Wehen. Ihr Glück: Zwei Sanitäterinnen waren ebenfalls an Bord.

Von Jacqueline Grünberger

Atlanta/Portland (USA) - Wenn das Flugzeug zum Kreißsaal wird: Hochschwanger und auf dem Weg von Atlanta nach Portland in die Heimat hat sich Ashley Blair zwei Wochen vor dem errechneten Geburtstermin vorgenommen, ihr Kind an der Seite ihrer eigenen Mutter zu bekommen. Doch Baby "Brielle Renee" hatte andere Pläne. Ihr Glück: Zwei Rettungssanitäterinnen waren ebenfalls an Bord.

Die Freundin Kaarin Powell (l.) und Tina Fritz haben sich am Strand der Dominikanischen Republik ein paar schöne Tage gemacht. © Facebook/Kaarin Powell Während die Sanitäterinnen Tina Fritz und ihre beste Freundin Kaarin Powell Freitagabend noch in Erinnerungen an ihren gemeinsamen Urlaub in der Dominikanischen Republik schwelgten, kam über die Freisprech-Anlage des Delta-Flugs "478" die Durchsage, ob sich medizinisches Personal an Bord befindet. Also halfen die beiden kurzerhand eine Krankenschwester, einen Passagier im hinteren Teil des Flugzeuges zu versorgen. Derweil setzten allerdings auch bei der hochschwangeren Ashley die Wehen ein. Aus aller Welt Trauer um geliebte Frau bringt ihn zum Reisen: Barry besuchte 193 Länder - das sind seine Favoriten "Dann kam der Steward zu uns und sagte: 'Hey, wir haben da vorne eine Frau, die glaubt, dass die Wehen einsetzen. Die Wehen kommen etwa alle drei Minuten. Könnt ihr mal nach ihr sehen?'", erinnert sich Fritz im Interview mit dem lokalen Fernsehsender Koin 6.

Die Rettungssanitäterinnen Kaarin Powell (l.) und Tina Fritz sind froh, dass Ashley Blair (r.) und ihre Tochter Brielle Renee die Geburt so gut überstanden haben. © Facebook/Tina Fritz

Die Passagierin steckte schon mitten im Geburtsvorgang

Tina Fritz: "Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt für immer Freunde sind." © Facebook/Tina Fritz Als die beiden schließlich bei Blair ankamen, steckte sie schon mitten im Geburtsvorgang. Dabei mussten die Sanitäterinnen ordentlich improvisieren: "Ich brauchte ein Erste-Hilfe-Set – gab es nicht. Ich brauchte Decken – gab es auch nicht. Also dachte ich mir: 'Okay, wir müssen uns Decken von den Passagieren besorgen'", so Fritz. Und um die Nabelschnur abzuklemmen, nutzten sie einfach kurzerhand den Schnürsenkel eines Flugbegleiters. Ihren eigenen verwendete Fritz hingegen, um einen Druckverband für einen Zugang zu legen. Aus aller Welt Weil er an einem Strohhalm geleckt hat: Student festgenommen, jetzt droht ihm Gefängnis Dann, so erinnerte sich Fritz, rief die werdende Mutter: "Okay, es ist soweit. Ich muss pressen."

Am Flughafen Portland jubelten alle der frisch gebackenen Mama zu