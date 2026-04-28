Flitterwochen nehmen tragische Wendung: Junge Frau auf Intensivstation
USA - Was als traumhafte Flitterwochen in Japan begann, entwickelte sich für ein frisch vermähltes Paar aus den USA zu einem wahren Albtraum.
Wie People berichtet, war die 27-jährige Sarah Danh gemeinsam mit ihrem Ehemann Luke Gradl am 7. April nach Japan gereist.
Voller Vorfreude darauf, ihre Ehe zu feiern, ein neues Land zu entdecken und unvergessliche Erinnerungen zu sammeln, änderte sich ihre Reise jedoch abrupt: Sarah erkrankte plötzlich schwer und musste in die Notaufnahme eingeliefert werden.
Ihr Mann berichtet gegenüber dem Magazin, dass sie an Gelbsucht, Erbrechen, Fieber und Gliederschmerzen litt - schließlich wurde akutes Leberversagen diagnostiziert.
Die junge Frau lag längere Zeit auf der Intensivstation in Japan. Am 21. April wurde sie schließlich für eine dringend benötigte Lebertransplantation in die USA ausgeflogen - ein Flug, der rund 20 Stunden dauerte.
Um die hohen medizinischen Kosten und die Ausgaben für den Transport zu finanzieren, startete die Familie eine GoFundMe-Spendenkampagne, bei der bislang 187.412 US-Dollar (rund 160.068 Euro) zusammengekommen sind.
Ihre Angehörige hoffen auf ein Wunder
Doch nach der Landung in Texas folgte der nächste Schock: Ärzte teilten mit, dass Sarah einen Schlaganfall erlitten habe, der offenbar zu schweren beidseitigen Hirnschäden geführt hat. Seitdem liegt sie im Koma.
Trotz der dramatischen Situation klammert sich ihre Familie an die Hoffnung auf Genesung. Ein MRT habe Hinweise darauf gegeben, dass einige der Schäden möglicherweise reversibel sein könnten.
Zudem habe sich Sarahs Zustand zuletzt stetig verbessert, und es gebe erste Anzeichen dafür, dass sie langsam aus dem Koma erwacht.
Ihr Onkel schrieb auf Facebook: "Sarah hat uns kleine, aber sehr bedeutsame Zeichen gegeben, dass sie die Anwesenheit ihrer Familie spürt. Sie drückte sanft die Hand ihrer Mutter, während diese neben ihr stand, und nickte schwach, als wir sie fragten, ob sie etwas hören könne. Diese Momente rührten ihre Eltern und uns alle zu Tränen der Freude und Erleichterung."
Seitdem hoffen ihre Angehörigen weiter auf ein Wunder und darauf, dass sich Sarah Schritt für Schritt erholt.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshot/Sarah D Danh, GoFundMe/Screenshot/Help Sarah Recover & Return Home Safely,