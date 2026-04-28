Flitterwochen nehmen tragische Wendung: Junge Frau auf Intensivstation

USA - Was als traumhafte Flitterwochen in Japan begann, entwickelte sich für ein frisch vermähltes Paar aus den USA zu einem wahren Albtraum.

Als frisch vermähltes Paar wollten Sarah Danh und Luke Gradl in Japan unvergessliche Erinnerungen sammeln. © GoFundMe/Screenshot/Help Sarah Recover & Return Home Safely

Wie People berichtet, war die 27-jährige Sarah Danh gemeinsam mit ihrem Ehemann Luke Gradl am 7. April nach Japan gereist.

Voller Vorfreude darauf, ihre Ehe zu feiern, ein neues Land zu entdecken und unvergessliche Erinnerungen zu sammeln, änderte sich ihre Reise jedoch abrupt: Sarah erkrankte plötzlich schwer und musste in die Notaufnahme eingeliefert werden.

Ihr Mann berichtet gegenüber dem Magazin, dass sie an Gelbsucht, Erbrechen, Fieber und Gliederschmerzen litt - schließlich wurde akutes Leberversagen diagnostiziert.

Die junge Frau lag längere Zeit auf der Intensivstation in Japan. Am 21. April wurde sie schließlich für eine dringend benötigte Lebertransplantation in die USA ausgeflogen - ein Flug, der rund 20 Stunden dauerte.

Um die hohen medizinischen Kosten und die Ausgaben für den Transport zu finanzieren, startete die Familie eine GoFundMe-Spendenkampagne, bei der bislang 187.412 US-Dollar (rund 160.068 Euro) zusammengekommen sind.