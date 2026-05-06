Als Vater dank Türkamera-Video sieht, was Mutter mit seiner Tochter macht, ist er entsetzt

Omaha (Nebraska, USA) - "Aber ich bin der Bösewicht, wenn ich ihr den Umgang mit ihr verweigere", schreibt Davontae Bell auf Facebook . Grund für die Aufregung ist ein Video seiner Türkamera, das seit Ende April viral geht.

Davontae Bell auf einem Selfie mit seiner kleinen Tochter. © Facebook/Screenshot/Davontae Bell

In dem Clip sind laut dem Vater aus Omaha in Nebraska seine Tochter und ihre Mutter zu sehen. Die beiden sind demnach gerade angekommen, stehen auf der Veranda vor der Tür.

Die Mutter wirkt aufgebracht, schimpft in ihr Handy. Plötzlich setzt sie ihr Kind auf einen Stuhl neben der Haustür und haut einfach ab. Das Material löst nicht nur Entsetzen beim Vater aus, sondern auch bei den Facebook-Usern.

Mehr als 3,2 Millionen Klicks hat die Aufnahme seit dem 25. April erhalten. In der Kommentarspalte hat sich Bell seitdem mehrfach, teils umfangreich, zu dem Vorfall geäußert.

Demnach war er derjenige gewesen, mit dem seine Ex-Partnerin in dem Video telefoniert hat. "Sie wusste nicht, ob jemand zu Hause war, und hat auch nicht nachgesehen", so Bell. Sie habe ihm gedroht, die Kleine einfach allein zu lassen. Das habe er ihr aber nicht geglaubt. "Ich hatte keine Ahnung, dass mein Baby draußen war, bis sie weggefahren war."

Zum Glück war der Vater überhaupt zu Hause – obwohl er gegenüber der Mutter seiner Tochter das Gegenteil behauptet hatte. Aber wie geht es jetzt weiter?