Familie will 16-Millionen-Vermögen verschenken: "Mir hat dieses Geld immer Unbehagen bereitet"

Schweiz - Während die meisten Menschen von einem Luxusleben in Saus und Braus und ganz ohne Geldsorgen träumen, hat sich eine Familie aus der Schweiz dazu entschlossen, ihr Vermögen über 15 Millionen Franken (etwa 16 Millionen Euro) zu verschenken.

Das Vermögen der Familie stammt aus einer Erbschaft des Vaters. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

"Mir hat dieses Geld immer Unbehagen bereitet", begründet die Mutter den Entschluss gegenüber der schweizerischen Zeitung "Beobachter".

Sie sei demnach in einfachen wirtschaftlichen Verhältnissen in einer Bauernfamilie groß geworden. Gemeinsam mit ihren zehn Geschwistern habe sie sogar "die Nase gerümpft", wenn "am Sonntag die Reichen mit ihren Sportwagen rumkurvten", führt sie aus. Dementsprechend habe sie sich nie mit dem Reichtum identifizieren können, den ihr Mann in die Ehe einbrachte.

Der Architekt in zweiter Generation hatte das Geld von seinem verstorbenen Vater geerbt, sei trotz des Wohlstands aber selbst in eher bürgerlichen Verhältnissen aufgewachsen, erzählt er. Zwar habe er in einem großen Haus samt Kindermädchen gewohnt, seine Eltern hätten den Reichtum aber nie zur Schau gestellt. Also packte er sein Erbe auf ein Konto - und fasste es nie wieder an.

Selbst gegenüber den beiden Kindern habe das Ehepaar lange verschwiegen, wie viel Geld sie wirklich gebunkert haben. Natürlich habe die Kohle Sicherheit gebracht und der Familie ein weitgehend sorgenfreies Leben mit einem Haus in guter Lage, einem Feriendomizil im Wallis und größeren Auslandsreisen ermöglicht, über die Ausmaße des Wohlstands wurden die beiden Sprösslinge aber erst im jungen Erwachsenenalter aufgeklärt. "Die Summe hat mich umgehauen", erinnert sich die Tochter.