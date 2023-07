Seeotter terrorisiert Surfer an der Küste

Santa Cruz (Kalifornien) - Ein Seeotter terrorisiert seit Juni Surfer an der kalifornischen Küste - und wird immer aggressiver.

Seeotter können bis 100 Pfund wiegen und 1,5 Meter lang werden. (Symbolbild) © Nicole Duplaix/IUCN/dpa

"Zuerst dachten wir: 'Wie niedlich! Aber dann biss er in das Brett und kaute ein Stück ab, und wir dachten. 'Was ist hier los?'", berichtete Hobbysurfer Joon Lee (40) in der Los Angeles Times.

Lee wollte am 9. Juli am Strand von Santa Cruz Wellen reiten, machte dort die Begegnung mit dem im Wasser lebenden Tier.

Der Otter soll zuerst ein Stück von seinem Surfbrett abgebissen haben. Dann biss der Seeotter auch in die Leine, die den Surfer mit dem Brett verbindet. Lee konnte sich noch ans Ufer retten. Die Beißkraft der Tiere kann knapp viermal so groß, wie die eines Menschen sein.

Ein ausgewachsener Seeotter kann 30 bis 100 Pfund wiegen und 1,5 Meter lang werden, so die Times.

Laut Influencer Mark Woodward, der einen Teil des Vorfalls filmte, sei der Angriff kein Einzelfall. Seit Mitte Juni sollen die Attacken immer heftiger geworden sein.