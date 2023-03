Sexspiel endet tödlich, doch aus Scham schweigt der Ehemann vor Gericht

Diese Aussage passte allerdings nicht mit den Blutergüssen an den Armen und Händen der Toten zusammen, ebenso wurde eine 4,5 Zentimeter lange Daunenfeder in den Bronchien des Opfers gefunden.

Der Ehemann selbst beteuerte immer wieder seine Unschuld und behauptete, dass seine Frau eines natürlichen Todes verstorben sei. So habe er sie im Badezimmer auf dem Boden vorgefunden und vor lauter Panik auf das Bett im Schlafzimmer gehoben.

Nun die Wende: Kurz vor dem Berufungsverfahren rückte der 72-Jährige mit der Wahrheit raus.

So soll das Ehepaar ein erotisches Erstickungsspiel probiert haben, was allerdings schiefging. Aus Scham darüber und weil er seinen guten Ruf als Geschäftsmann schützen wollte, habe er nicht von Beginn an die Wahrheit gesagt.

Die Feder muss das Opfer während des verzweifelten Versuches Luft zu bekommen, eingeatmet haben.

Der Angeklagte habe "grob fahrlässig" gehandelt, so der Vorsitzende der Strafkammer. Dem Schweizer wurde ebenfalls vorgeworfen, dass er sieben Jahre lang geschwiegen habe.

Das Gericht verurteilte den Schweizer nun "nur" noch wegen fahrlässiger Tötung zu drei Jahren Haft. Knapp ein Jahr hat der Mann bislang schon abgesessen.



Während des Prozesses wurde der 72-Jährige von mehreren Angehörigen, darunter auch seinen Kindern unterstützt. Sie sollen laut "Blick" ihrem Vater einen Mord nicht zugetraut haben.