Sie schrieb als erster weiblicher Cop ihrer Stadt Geschichte: Polizistin zu Küssen und Oral-Sex gedrängt

Iron Mountain (USA) - Vor einigen Jahren sorgte die Kleinstadt Iron Mountain (US-Bundesstaat Michigan) für erfreuliche Schlagzeilen: Endlich wurde der erste weibliche Cop in der Geschichte der örtlichen Polizei eingestellt. Doch die "Einweihungsrituale" und Belästigungen, die sich danach abgespielt haben sollen, werfen einen finsteren Schatten auf die Story...

Beim "Iron Mountain Police Department" soll hoch sexistisch her gegangenen sein. (Symbolfoto) © 123RF/chalabala

Ihr Traumjob wurde bald zum Albtraum: Schon kurz nach ihrer Einstellung soll Teresa Williams (35) heftige Belästigungen ertragen haben müssen. Dennoch hielt sie es viereinhalb Jahre beim "Iron Mountain Police Department" aus. Nun klagte sie gegen drei ihrer ehemaligen Kollegen.

Wie NBC berichtete, soll die US-Amerikanerin dazu gedrängt worden seien, mit ihrem Chef rumzumachen. Immer wieder sei sie Opfer sexueller Belästigungen geworden.

"Ich möchte, dass jemand eingreift und Maßnahmen ergreift, diese Leute zur Rechenschaft zieht", sagte sie in dieser Woche vor Gericht. "Nur weil du eine Dienstmarke trägst und Polizist bist, heißt das nicht, dass du über dem Gesetz stehst. Es bedeutet nicht, dass du Menschen so behandeln kannst, wie du es willst, und das Gesetz brechen und tun kannst, was du willst."

In ihrer Klage ist von "sexueller Belästigung, sexueller Diskriminierung, einem feindseligen Arbeitsumfeld und Vergeltungsmaßnahmen" die Rede. Williams erklärte, die 7500 Bewohner von Iron Mountain, hätten es verdient, zu erfahren, von welcher Art von Menschen sie da "beschützt" werden.